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İnegöl'de gazoz içerek mağazaya giren şüpheli 40 bin liralık cep telefonunu çaldı

İnegöl'de gazoz içerek mağazaya giren şüpheli 40 bin liralık cep telefonunu çaldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahibinin dükkanın arka tarafında olduğu sırada elindeki gazozu içerek içeri giren şüpheli bankonun üzerinden vitrine uzanarak 40 bin lira değerindeki cep telefonunu aldı. Telefonu çaldıktan sonra gazozunu içerek dükkandan çıkan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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