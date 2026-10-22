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Müge Anlı'da Elife Doğrul dosyası: “Mezar kazdım, otların arasında ayak gördüm”

Müge Anlı'da Elife Doğrul dosyası: “Mezar kazdım, otların arasında ayak gördüm”

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2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Olay döneminde 15 yaşında olan Muhammed Baycu, stüdyoda yaptığı açıklamada kendisine mezar benzeri bir çukur kazdırıldığını, otların arasında çıplak ayaklar gördüğünü ve valiz dolusu kadın eşyasının yakıldığını öne sürdü. Dosyada cesedin gömüldüğü ve aylar sonra başka bir noktaya taşındığı iddiaları da gündeme geldi.

Kürekle mezar kazdırdı, valizi yaktı Müge Anlı’daki Elife Doğrul olayında tüyler ürperten itiraf!
"Kürekle mezar kazdırdı, valizi yaktı" Müge Anlı’daki Elife Doğrul olayında tüyler ürperten itiraf!
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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