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Müge Anlı'da Elife Doğrul'un şüpheli kaybında olay iddia: ''Öldürüp evdeki sobada yaktırdı!''

Müge Anlı'da Elife Doğrul'un şüpheli kaybında olay iddia: ''Öldürüp evdeki sobada yaktırdı!''

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2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Ömer Kan'ın aktardığı iddialar arasında, “Metin, Elife'yi öldürüp evdeki sobada yaktırdı!” suçlaması da yer aldı. Silah sesi duyulduğu, cesedin gömüldüğü ve yerinin değiştirilmesinin konuşulduğu yönündeki iddialar dosyadaki soru işaretlerini artırdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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