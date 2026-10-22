Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 17:27 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 17:30

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen feci kazada, pancar hasadı sırasında pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yeniköseler Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada gerçekleşti. Eşi İsmail Keskin ile birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Türkan Keskin, çalışma esnasında pancar sökme makinesinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, tarım makinesinin bıçakları arasına sıkışan Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kız ve bir erkek çocuk annesi olduğu öğrenilen Türkan Keskin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla makineden çıkarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.