Yeşilçam'ın efsane ismi Yalçın Gülhan hayatını kaybetti! Mahallenin Muhtarları'nın Ali'siydi... 27.07.2019 13:57

Yeşilçam'ın yıldız isminden acı haber! Sayısız dizi ve filmde rol alan, Mahallenin Muhtarları'nın şoför Ali'si Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Peki hayatını kaybeden Yalçın Gülhan kimdir? İşte detaylar...

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali'si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmıştır. Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı 1964 yapımı "Dağlar Aslanı" filmi ile oyunculuk kariyerime adım attı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer aldı. Yalçın Gülhan, 5 Ekim 1992 – 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı filmde Şoför Ali karakterine hayat verdi. Bir süredir bir süredir demans hastalığıyla mücadele veren ünlü oyuncu 27 Temmuz Cumartesi günü 74 yaşında hayatını kaybetti.