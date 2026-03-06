CANLI YAYIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in A Haber ekibini gözaltına almasına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'u gözaltına almasını sert bir dille kınadı. Çelik, yaşananları "gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin A Haber ekibini gözaltına almasını sert bir dille kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananları "gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

İsrail Polisi A Haber Ekibini Gözaltına Aldı

İsrail polisi, görev yaptıkları bölgede A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'u gözaltına aldı. Basın özgürlüğü açısından tepkilere yol açan bu gelişme, Türkiye'nin gündemine hızla düştü.

Çelik: Hukuksuz Müdahale Kabul Edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail polisinin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Çelik, "İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır" dedi.

Ekibe Teşekkür, Sürece Yakın Takip

Çelik açıklamasında A Haber ailesine ve gözaltına alınan isimlere de seslendi. Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayreti takdirle karşıladığını belirten Çelik, "Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" dedi.

