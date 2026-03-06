Yalova hafriyat kamyonu faciası: Hasan Ünal hayatını kaybetti

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Ünal, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Facia anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi'nde Kanlı Kaza

Kaza, Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Minibüsten inen 75 yaşındaki Hasan Ünal, yolun karşısına geçmek için harekete geçti. Bu sırada Ünal'ı fark etmeyen 35 yaşındaki sürücü O.S. yönetimindeki 34 NAG 690 plakalı hafriyat kamyonu ilerledi. Ünal, kamyonun altında kaldı.

Vatandaşlar Şoförü Uyardı, Geç Kalındı

Ünal'ın kamyonun altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek şoför O.S.'yi uyardı. Ancak müdahale için çok geç kalınmıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Hasan Ünal'a müdahale etti. Yapılan kontrollerde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Faciaya ilişkin görüntüler, olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Ünal'ın karşıya geçmeye çalıştığı ve kamyonun altında kaldığı anlar açıkça izleniyor. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.