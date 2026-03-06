Denizli'nin Honaz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 44 yaşındaki kadın motosiklet sürücüsü Emine Eksan, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı ve kurtarılamadı.

Kaza Denizli-Ankara Karayolunda Sabah 08.00'de Gerçekleşti

Denizli Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi sınırları içindeki Denizli-Ankara karayolunda saat 08.00 sıralarında feci bir trafik kazası yaşandı. Motosikletiyle aynı güzergahta seyir halinde olan 44 yaşındaki Emine Eksan'a, 35 AOA 415 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Motosikletten Savruldu, Ağır Yaralandı

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Emine Eksan, yola düşerek ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesine Rağmen Kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sert şekilde yere çarpan Emine Eksan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eksan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Soruşturma Başlattı

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaza, Denizli-Ankara karayolunun o bölümünde trafik akışını geçici olarak sekteye uğrattı.