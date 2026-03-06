İstanbul Bahçelievler'de park yeri yüzünden çıkan tartışmada taksi şoförünün yumrukladığı 70 yaşındaki Erhan Efe, başını yere çarparak beyin kanaması geçirdi. Efe 4 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken şüpheli tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Park Yeri Tartışması Kana Bulandı

Olay, 2 Mart Pazartesi günü Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü A.G. ile otomobil sürücüsü Erhan Efe arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.G.'nin Efe'ye attığı yumrukla Efe yere düştü, başını yere çarparak ağır yaralandı.

Beyin Kanaması Geçirdi, Komada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Efe ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde 70 yaşındaki Efe'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Efe, 4 gündür yoğun bakım ünitesinde komada yaşam mücadelesi veriyor.

Şüpheli Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi şoförü A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aile Adalet Bakanı'na Seslendi

Erhan Efe'nin oğlu İsmail Efe yaşananları şu sözlerle aktardı: "Babam park halindeyken A.G. isimli kişi yanına geldi, tartışma çıktı ve babamı darbetti. Şu an komada, ölüm kalım savaşı veriyor. Adalet Bakanımıza sesleniyorum, lütfen bize destek olun." Kızı Pınar Balabanoğlu da "Babam entübe edilmiş durumda, Sayın Adalet Bakanım bizi bu konuda yalnız bırakmayın" diyerek yetkililerden yardım istedi.