Haberler
Haber Videoları
ABD - İsrail füzesi İran'da okulu böyle vurdu
Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 19:28
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD'nin Tahran'ın Nilüfer Meydanı'nda bulunan Şehit Hamedani İlkokulu'nu hedef aldığını açıkladı. Saldırı uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
