Adana Sarıçam'da kadın cinayeti: Nesrin Aladağ evinde ölü bulundu!
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. 48 yaşındaki Nesrin Aladağ, eşi N. Aladağ tarafından boğularak öldürüldü. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, talihsiz kadının yakınları Adli Tıp önünde sinir krizleri geçirdi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Nesrin Aladağ, eşi N. Aladağ (53) tarafından boğularak hayattan koparıldı.
Olay Yerinden İlk Görüntüler
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında Nesrin Aladağ'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen N. Aladağ, polis ekipleri tarafından olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İlgili video haberimizde, olay yerindeki incelemeler ve Adli Tıp Kurumu morgu önündeki hareketlilik yer almaktadır.
Soruşturma Başlatıldı
Hayatını kaybeden Nesrin Aladağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.