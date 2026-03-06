Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Nesrin Aladağ, eşi N. Aladağ (53) tarafından boğularak hayattan koparıldı.

Olay Yerinden İlk Görüntüler

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında Nesrin Aladağ'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen N. Aladağ, polis ekipleri tarafından olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İlgili video haberimizde, olay yerindeki incelemeler ve Adli Tıp Kurumu morgu önündeki hareketlilik yer almaktadır.

Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybeden Nesrin Aladağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.