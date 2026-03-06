Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında gündemin en kritik başlıklarını masaya yatırdı. 12. Yargı Paketi, atlamalı temyiz, sosyal medya düzenlemesi, çocuk suçluluğu, Terörsüz Türkiye süreci ve İBB davası hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapan Bakan Gürlek, yeni bakan yardımcılarını da tanıttı.

12. Yargı Paketi Geri Çekildi, Köklü Değişiklikler Geliyor

Göreve başlamasının ardından 12. Yargı Paketi'ni Meclis'ten geri çeken Bakan Gürlek, pakette eksiklikler tespit ettiğini açıkladı. Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla yargı önünde 12,5 milyon dosya bulunduğunu hatırlatan Gürlek, adalete duyulan güvensizliğin temelinde yargılamaların uzun sürmesi yattığını vurguladı. Uzlaştırma ve arabuluculuk kapsamının yeni paketle daha da genişletileceğini de duyurdu.

Atlamalı Temyiz ile Dosyalar Hem İstinafa Hem Yargıtay'a Gitmeyecek

Yargı Paketi'nin en dikkat çekici düzenlemelerinden biri olan atlamalı temyiz ile dosyaların hem istinaf hem de Yargıtay aşamasından geçme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gürlek, hâkimlerin terfisinin de Yargıtay'dan onaylanan karar sayısına bağlanacağını açıkladı: Belirli bir iş vizesini tutturamayan ve kararları Yargıtay'dan geçemeyen hâkimler terfi edemeyecek.

"Alo Adalet" Hattı ve Hedef Süre Denetimi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot olarak başlatılacak irtibat büroları ve "Alo Adalet" hattı ile vatandaşlar dava süreçlerini anlık takip edebilecek. Kira tespit davasının 9 ayda sonuçlanması gerektiğini belirten Gürlek, bu süreyi aşan dosyaların Yargının Etkinliği ve Verimliliği Bürosu tarafından denetleneceğini ve yapay zeka desteğiyle mahkeme ihtiyaçlarının anında belirleneceğini açıkladı. Süreyi aşan hâkimler için disiplin sürecinin işletileceğini de net biçimde ifade etti.

Çekişmeli Boşanmada Arabuluculuk Yolu Açılıyor

8-10 yıla uzayan boşanma davalarına çözüm olarak pakette yer alacak düzenlemeyle, tarafların boşanmayı kabul etmesi halinde hâkim tutanak tutarak dosyayı arabuluculuğa gönderecek. Arabuluculuk sürecinin tamamlanmasıyla boşanma kararı nüfusa işlenecek. Nafaka, tazminat ve velayet hükümleri ise yargı sürecinde görülmeye devam edecek.

Çocuklara Ağır Suçlarda Yetişkin Cezası

İstanbul'da 44 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisi tarafından öldürülmesi olayına değinen Gürlek, mevcut çocuk cezalarını yetersiz bulduğunu açıkladı. Adam öldürme başta olmak üzere ağır suçlarda çocukların yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının önünün açılacağını duyurdu. Suç örgütlerinin Adana ve Gaziantep gibi şehirlerden çocukları ailelerinden kiralayarak İstanbul'a getirdiğini ve suçta araç olarak kullandığını aktaran Gürlek, bu örgüt yöneticilerine verilecek cezaların da artırılacağını vurguladı.

Tahliyeden 6 Ay Önce Cezaevinde AMATEM Süreci Başlayacak

Uyuşturucu mahkumlarının tahliyenin ardından yeniden bağımlılığa sürüklenmesini önlemek amacıyla cezaevinde geçirilen son 6 ayda AMATEM sürecinin başlatılması düşünüldüğünü açıklayan Gürlek, bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer almasını planladıklarını belirtti.

16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı, Fenomenlere Cezai Düzenleme

Sosyal medyaya erişimin telefon doğrulaması zorunlu hale getirileceğini ve 16 yaş altı kullanıcılar için kısıtlama getirileceğini açıklayan Gürlek, çocukları şiddete ve sapkın akımlara yönlendiren YouTuber ve influencer'lara yönelik ceza kanunundaki boşluğun da 12. Yargı Paketi'nde doldurulacağını duyurdu.

Yargıya 15 Bin Kadro: Nisan ve Haziran'da İlan

Bakan Gürlek, 15 bin kadronun 10 bininin bayramın hemen ardından Nisan ayında, kalan 5 bininin ise Haziran ayında ilan edileceğini açıkladı.

Terörsüz Türkiye'de Son Söz TBMM'nin

DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini hatırlatan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin tümüyle TBMM'nin takdirine bağlı olduğunu yineledi. Sürecin olmazsa olmazlarının örgütün silah bırakması ve feshedilmesi olduğunu da vurguladı. Şahsa özgü veya genel af niteliğinde düzenleme yapılamayacağının altını çizen Gürlek, Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

İBB Davasında "Şahısların İsimlerini Kapatıp Dosyaya Baktık"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Gürlek, savcı olarak görevi gereği yalnızca suç unsuruna baktığını, şahsın belediye başkanı olmasının soruşturmayı etkilemediğini vurguladı. 406 sanıklı davanın 9 Mart'ta görülmeye başlandığını belirten Gürlek, yargılama süresini mahkemenin belirleyeceğini aktardı.

Hâkim ve Savcıların Sosyal Medya Paylaşımlarına Sert Tepki

Bazı hâkim ve savcıların operasyonlarla ilgili sosyal medya paylaşımları yaptığını eleştiren Gürlek, bu tutumu açıkça yanlış bulduğunu söyledi ve süreci takip ettiklerini belirtti.