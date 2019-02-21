Giderleri ve dövizi bahane ederek fırsatçılık yapmaya çalışanlara vatandaşın tepkisi dinmiyor. Üreticiden cüzi miktarlara alınan meyve ve sebzeleri tezgahta türlü oyunlarla fahiş fiyatlarla satmaya çalışan fırsatçılara tepki gösteren Elazığlı bir teyze "Biz bu vatanı bir kilo domatese satmayız." dedi.
Vatandaştan fırsatçılara tokat gibi yanıt! "Biz bu vatanı bir kilo domatese almadık"21.02.2019 15:11
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