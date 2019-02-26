Üst Düzey DHKP/C'lilerin Sığınakta Yakalandığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı 26.02.2019 17:25

İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı DHKP/C’li teröristlerin saklandıkları İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskın anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde ‘gri’ ve ‘yeşil’ kategoride yer alan DHKP-C’nin üst düzey sorumluların kaldığı "sağır oda" tabir edilen sığınağın duvarları oksijen makineleri ile kesiliyor. İçeri giren polisler, zanlıları tek tek gözaltına alıyor. İşte teröristlerin gözaltına alındığı anların görüntüsü...