Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Dış politika, Mavi Vatan ve Terörsüz Türkiye ele alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda Orta Doğu ve Körfez'deki gerilim, Suriye, İsrail, Kıbrıs ve Akdeniz eksenli gelişmeler değerlendirilecek. Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı Mavi Vatan anlaşması ile Mısır ile yapılması planlanan benzer adımlar ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahada gelen son raporlar ile İzleme Kurulu çalışmaları da Başkan Erdoğan'ın değerlendirmesine sunulacak.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel