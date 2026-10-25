UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Dış politika, Mavi Vatan ve Terörsüz Türkiye ele alınacak

Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Dış politika, Mavi Vatan ve Terörsüz Türkiye ele alınacak

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda Orta Doğu ve Körfez'deki gerilim, Suriye, İsrail, Kıbrıs ve Akdeniz eksenli gelişmeler değerlendirilecek. Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı Mavi Vatan anlaşması ile Mısır ile yapılması planlanan benzer adımlar ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahada gelen son raporlar ile İzleme Kurulu çalışmaları da Başkan Erdoğan'ın değerlendirmesine sunulacak.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Gaziantep'te arazi kavgasında amca yeğenini vurdu: Sağlık ekiplerinin müdahalesini engelledi
Gaziantep'te arazi kavgasında amca yeğenini vurdu: Sağlık ekiplerinin müdahalesini engelledi
Van'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Van'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı açılışında konuştu: "Kendi sarayı yapacak diyenler cevabını aldı"
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı açılışında konuştu: "Kendi sarayı yapacak diyenler cevabını aldı"
İlker Aksum kızı Lila'nın dondurma yerken uyuduğu anları paylaştı
İlker Aksum kızı Lila'nın dondurma yerken uyuduğu anları paylaştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle