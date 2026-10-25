AK Parti'den İstanbul'da üç ilçede vatandaş buluşması: Selden etkilenen bölgeye ziyaret

Ankara'da ölümlü kaza: Kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da ölümlü kaza: Kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti