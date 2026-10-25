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Kağıthane'de taciz mağduru kadından şüpheliye "Utan biraz" tepkisi: O anlar kamerada

Kağıthane'de taciz mağduru kadından şüpheliye "Utan biraz" tepkisi: O anlar kamerada

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Kağıthane'de yolda yürüyen M.S. isimli kadın takip edilerek tacize uğradı. Mağdur kadının tepki göstermesi üzerine çevredekiler kaçmaya çalışan şüpheli M.B.B.'yi yakaladı. Mağdur kadın şüpheliye hitaben "Utan biraz" diyerek bağırdı ve tepki gösterdi. Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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