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Ücretli poşet uygulamasından sonra bir yenilik daha! 30 Haziran'da başlıyor

09.05.2019 10:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ücretli poşet uygulamasının ardından geri kazanım payı alınacak ambalajları da netleştiriyor. Ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips-çerez ambalajları ve içecek kutularına da katılım payı geliyor.


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