Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ücretli poşet uygulamasının ardından geri kazanım payı alınacak ambalajları da netleştiriyor. Ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips-çerez ambalajları ve içecek kutularına da katılım payı geliyor.
Ücretli poşet uygulamasından sonra bir yenilik daha! 30 Haziran'da başlıyor09.05.2019 10:31
- İşte sosyal medyada herkesin paylaştığı o mesaj
- Ücretli poşet uygulamasından sonra bir yenilik daha! 30 Haziran'da başlıyor
- Başkan Erdoğan YSK'nın İstanbul kararının ardından harekete geçti! Danışmanlarını uyardı
- Son dakika! Adana'da fabrika yandı, 11 araç kullanılamaz hale geldi
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule kesonları batırılıyor
- Son Dakika: Altın fiyatları yükselişte! 9 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu?
- Dolarda son durum! 9 Mayıs euro ve dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs hava durumu
- Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?
- Türk Yıldızları pilotu Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu'ndan dünyada bir ilk!
- Galatasaray Divan Kurulu toplantısında skandal sözler
- Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.