Türkiye’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan mültecileri ölümden jandarma kurtardı 27 Aralık 2018, Perşembe

Gece saatlerinde Suriye sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Jandarma ekipleri ölmek üzere olan mültecileri, son anda kurtardı.