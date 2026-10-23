Başakşehir'de otoyolda ters yönde ilerleyip aynayı kırdı kamera deşifre etti: 90 bin TL ceza

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada

Kırıkkale'de karşıya geçmek isterken canından oldu: 1 ölü

Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı