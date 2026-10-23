UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 60 yaşındaki Kanber Keleş hayatını kaybetti

Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 60 yaşındaki Kanber Keleş hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Takmak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 19 AD 978 plakalı traktör tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan 60 yaşındaki sürücü Kanber Keleş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cenazesi otopsi için Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Van Gürpınar'da TIR ile minibüs çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Van Gürpınar'da TIR ile minibüs çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Zonguldak'taki grizu patlaması nasıl meydana geldi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Zonguldak'taki grizu patlaması nasıl meydana geldi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Zonguldak'taki maden faciasında yürek yakan anlar! Aileler hastane önünde sinir krizi geçirdi
Zonguldak'taki maden faciasında yürek yakan anlar! Aileler hastane önünde sinir krizi geçirdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle