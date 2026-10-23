Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 60 yaşındaki Kanber Keleş hayatını kaybetti
Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Takmak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 19 AD 978 plakalı traktör tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan 60 yaşındaki sürücü Kanber Keleş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cenazesi otopsi için Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam