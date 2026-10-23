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Togg T10F 4More Kehribar Serisi sahnede: 435 beygir güç, 500 kilometre menzil

Togg T10F 4More Kehribar Serisi sahnede: 435 beygir güç, 500 kilometre menzil

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Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini Kehribar Serisi ile buluşturdu. 435 PS güç ve 700 Nm tork üreten otomobil, 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede ulaşırken WLTP ölçümüne göre 500 kilometre menzil sunuyor.

Türkiye'nin otomobili Togg, doğadan ilham alan özel serilerine Kehribar'ı ekledi. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More Kehribar Serisi, kendine özgü renkleri ve tasarım ayrıntılarıyla öne çıkıyor. 435 PS güç ve 700 Nm tork üreten model, 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede ulaşabiliyor.

Togg T10F 4More Kehribar Serisi'nin Tasarım Özellikleri

Milyonlarca yılda oluşan kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alınarak hazırlanan seri, T10F'in sportif çizgilerini farklı tasarım ayrıntılarıyla vurguluyor.

Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığın açısına göre değişen yansımalarıyla dikkat çekiyor. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Togg T10F 4More Kehribar Serisi. Tanıdık bir yüz, yeni bir deneyim…" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu'nun Doğal Renklerinden İlham Alan Detaylar

Kehribar Serisi'nin tasarımında jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar farklı noktalarda özel ayrıntılar bulunuyor. Işığın değişmesiyle bu detayların görünümü de farklı açılardan öne çıkıyor.

İç mekânda ise Artisyn kumaşlı, kabartma desenli koltuklar ve özel dekoratif yüzeyler kullanılıyor. Böylece dış tasarımda öne çıkan renk ve malzeme uyumu kabin içine de taşınıyor. Togg'un daha önce sunduğu Obsidiyen Serisi volkanik kökenli obsidiyenin koyu siyah tonlarından ilham alırken, Kehribar Serisi sıcak renkleri ve tasarım ayrıntılarıyla markanın özel seri yaklaşımını sürdürüyor.

Togg T10F 4More'un Performans Özellikleri

Togg T10F 4More Kehribar Serisi, tasarım ayrıntılarının yanı sıra çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli (AWD) yapısıyla da öne çıkıyor. Modelin açıklanan teknik özellikleri şöyle:

  • Güç: 320 kW (435 PS)
  • Maksimum Tork: 700 Nm
  • 0-100 km/sa Hızlanma: 4,3 saniye
  • Batarya Kapasitesi: 89,6 kWh
  • Menzil: WLTP standartlarına göre 500 kilometre
  • Hızlı Şarj Süresi: 26,5 dakika

Bu değerler, Kehribar Serisi'nin yüksek performans ve uzun menzil özelliklerini ortaya koyuyor.

Togg T10F 4More'un Fiyatı Ne Kadar?

Togg'un çift motorlu standart baz modeli olan Togg T10F V2 4More modelinin satış fiyatı 3 milyon 217 bin 937 TL'dir. Bu donanıma eklenen özel tasarım ve estetik detaylara sahip Togg T10F 4More Kehribar Serisi'nin toplam anahtar teslim satış fiyatı ise Kehribar paketi farkıyla birlikte 3 milyon 286 bin 493 TL olarak açıklanmıştır.

Video Oynatma İkonu Togg'un 435 beygirlik T10F 4More Kehribar Serisi tanıtıldı

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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