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Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken otomobil sürücüsü Ö.Ö. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na otomobil çarptı. Pazartesi günü Atatepe mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan iki öğretmen hastanelere kaldırıldı.