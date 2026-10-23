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Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine otomobil çarptı! Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na otomobil çarptı. İki öğretmenin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, tutuklanan sürücünün ardından Özer'in yoğun bakımdan normal servise alındığı, Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na otomobil çarptı. Pazartesi günü Atatepe mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan iki öğretmen hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken otomobil sürücüsü Ö.Ö. tutuklandı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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