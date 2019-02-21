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TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

21.02.2019 13:23

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Tatbikatın ardından Bakan Akar'ı arayarak telefondan askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek silahlı kuvvetlerim, gerekse yurtdışından gelen misafirlerimiz için de önemli bir tatbikat olduğunu düşünüyorum ve sizleri tekrardan tebrik ediyorum" dedi.


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