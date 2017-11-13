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Terör örgütlerinin mali kaynaklarına darbe!

13 Kasım 2017, Pazartesi
İstanbul'da, terör örgütlerine mali kaynak sağlayan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı, 79 kilo eroin ele geçirildi. Çay semaverinin dibine gizlenen uyuşturucular ise polis ekiplerince bulundu
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