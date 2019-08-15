Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerin sinagoguna İsrail polisinden baskın (Video) 15.08.2019 17:03

Kudüs'te İsrail hükümetinin yaptığı skandal işler nedeniyle İsrail devletini protesto eden ve siyonizm karşıtı olan Ortodoks Yahudilerin ibadet ettiği sinagoga İsrail polisleri baskın düzenledi.

İsrail'in vandallıklarına bir yenisi daha eklendi. Genç, yaşlı; erkek, kadın demeden birçok Müslüman'ı katleden, ibadethaneleri yakıp yıkan İsrail devleti bu kez de Ortodoks Yahudileri hedef aldı.

İsrail hükümetinin yaptığı skandal işleri protesto eden ve siyonizm karşıtı olan Ortodoks Yahudilerin Kudüs'teki sinagoguna baskın düzenleyen İsrail polisi, sinagogda bulunan birçok kişi darp etti. Onlarca kişiyi yaka paça, coplayarak gözaltına alan İsrailli polisler ortalığı da dağıttı. Her dinin kutsal olarak kabul ettiği ibadethanelere dahi saygısı olmayan polis, yeni bir vandallık örneği sergiledi.