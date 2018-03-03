Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker tutuklandı. Pazarkule yakınlarında yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Hakimlik, iki askerin tutuklanmasına karar verdi.
Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı02 Mart 2018, Cuma
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