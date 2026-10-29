Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 16:35

GÖREME'DE PERİBACASI ÇÖKTÜ

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacası çöktü. Peribacasından kopan kayaların altında kalan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.