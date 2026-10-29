Kapadokya Göreme’de peribacası çöktü: İlk görüntüler geldi! Ölü ve yaralılar var
Nevşehir’in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacası çöktü. Kopan kayaların altında kalan iki kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayın aşırı yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yaşandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GÖREME'DE PERİBACASI ÇÖKTÜ
Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacası çöktü. Peribacasından kopan kayaların altında kalan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam