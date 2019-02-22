Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı! 22.02.2019 12:13

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarından sonra, "Meslektaşım Sıla'yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum" diyerek Sıla'ya destek olan Sertab Erener, önceki gün konserine gelen Ahmet Kural'a önce sarıldı, sonra öperek "Hoş geldin" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sertab Erener'e tepki yağdı.