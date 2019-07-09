SETA'dan 'andıç' skandalına imza atan Özkök'e sert cevap: Kendini aklamaya çalışıyor 09.07.2019 22:55

Gazetecilik kariyeri boyunca attığı manşetlerle Türkiye'nin huzuruna kasteden, isminin karıştığı 'andıç' skandalını çabuk unutan Ertuğrul Özkök, SETA'nın yabancı medya kuruluşlarının kuruluşundan bugüne değin Türkiye'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden raporuna dil uzatmaya kalktı. Özkök, SETA'nın açık kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan raporu, cuntacı generallerden aldığı emirlerle yaptığı haberlerle bir tutma gaftetine düştü. Andıç skandalına imza atan Özkök'e SETA'nın raporunu hazırlayan İsmail Çağlar'dan cevap gecikmedi. Çağlar,"Ertuğrul Özkök kendini aklamaya çalışıyor. Uzağa gitmeye gerek yok Ertuğrul Özkök'ün yönettiği gazete başörtüsü meselesinde de 411 el kaosa kalktı diye manşet attı" dedi.