Haberler Web TV SETA'dan 'andıç' skandalına imza atan Özkök'e sert cevap: Kendini aklamaya çalışıyor

SETA'dan 'andıç' skandalına imza atan Özkök'e sert cevap: Kendini aklamaya çalışıyor

09.07.2019 22:55

Gazetecilik kariyeri boyunca attığı manşetlerle Türkiye'nin huzuruna kasteden, isminin karıştığı 'andıç' skandalını çabuk unutan Ertuğrul Özkök, SETA'nın yabancı medya kuruluşlarının kuruluşundan bugüne değin Türkiye'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden raporuna dil uzatmaya kalktı. Özkök, SETA'nın açık kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan raporu, cuntacı generallerden aldığı emirlerle yaptığı haberlerle bir tutma gaftetine düştü. Andıç skandalına imza atan Özkök'e SETA'nın raporunu hazırlayan İsmail Çağlar'dan cevap gecikmedi. Çağlar,"Ertuğrul Özkök kendini aklamaya çalışıyor. Uzağa gitmeye gerek yok Ertuğrul Özkök'ün yönettiği gazete başörtüsü meselesinde de 411 el kaosa kalktı diye manşet attı" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları