Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), gerçek dışı haberlerle Türkiye ve dünya kamuoyunu etkilemeye çalışarak Türkiye'ye operasyon çeken, algı operasyonlarına imza atan uluslararası basın yayın organlarını, bir raporla deşifre etti. Raporda, Türkiye güçlendikçe uluslararası medyanın ülkemize ilgisinin arttığı, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının Türkiye aleyhtarı haberleri artırdığı vurgulandı. Raporda, Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, yabancı basının Türkiye'deki hükümet karşıtı medya organlarıyla iş birliği yaptığı vurgulandı. Paylaşımlarında sık sık Sabah, Daily Sabah ve Yeni Şafak'ın haberlerine 'yalan haber' yaftası yapıştıran bu gazetecilerin, Cumhuriyet, Bir-Gün ve T24 gibi yayın organlarının haberlerini ise tarafsız gibi gösterip, İngilizceye çevirerek dolaşıma soktukları ifade edildi.





İSMAİL ÇAĞLAR: RAPORDA YER ALAN İSİMLERE AİT BİLGİLER AÇIK KAYNAKLARDAN ALINMIŞTIR

Raporda yer alan gazetecilerin isimleri ve bilgiler hakkında yapılan asılsız iddialara yönelik açıklamalarda bulunan SETA Toplum ve Medya Araştrmaları Direktörü İsmail Çağlar şu açıklamaları yaptı:

"Fişleme olduğunu iddia eden kişiler bu raporu okumamıştır. Fişleme için, ortada olmayan, gizli olan bilgileri ortay çıkardığınızda veya kişisel gizli olan bilgilerin olması lazım. Fakat raporda sadece mesleki alanlardaki haberlerle ilgili açıklamalar var. Kişisel bilgiler yok. İnancı, sosyal çevresi, ailesi bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Bu yönden bir fişleme olduğunu söyleyemeyiz. Bu bilgiler zaten açık kaynaklı bilgiler. Adı geçen gazetecilere ait olan bilgiler de açık kaynaklı, kendi yazdıkları çerçevesinde bilgiler var. Profillerindeki yazılar veya bilgiler mevcut. Bu konuda fişleme demek yanlış olur. Bu sadece bir profil çalışmasıdır. Ayrıca bu tarz çalışmalar dünyada ilk değil. Dünyada sayısız örneği olan bir iş."

SİZİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Takvim gazetesi yazarı İsmail Çağlar bugünkü, "Sobe" başlıklı köşe yazısında da "Gazeteciler fişlendi" yalanına yer verdi.

İşte Çağlar'ın yazısı: