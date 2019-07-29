Seda Sayan'dan bikinili oryantal! Seda Sayan yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Instagram'ı salladı! 29.07.2019 13:38

Seda Sayan ile Safiye Soyman, Bodrum'dan paylaşımda bulundu. 56 yaşındaki Seda Sayan, tatil için gittiği Bodrum'da arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte çektiği oryantal dans videosuyla sosyal medyayı salladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Seda Sayan ile Safiye Soyman'ın Arapça müzik eşliğindeki dansı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...

Seda Sayan ile Safiye Soyman, Bodrum'dan paylaşımda bulundu. 56 yaşındaki Seda Sayan, tatil için gittiği Bodrum'da arkadaşı Safiye Soyman'la birlikte çektiği oryantal dans videosuyla sosyal medyayı salladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Seda Sayan ile Safiye Soyman'ın Arapça müzik eşliğindeki dansı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o anlar...