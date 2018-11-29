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Saros açıklarında fırtına nedeniyle tekneler suya gömüldü

29 Kasım 2018, Perşembe

Saros açıklarında yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan birçok büyük ve küçük çaplı tekne suya gömüldü.


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