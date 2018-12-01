Sarı Yelekliler’in, başkent Paris’te Fransa hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto etmeye devam ettikleri kaydedildi. Eylemlerde protestocuların sık sık polisle karşı karşıya geldiği gözlendi. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eleştiren Sarı Yelekliler’in başkent Paris’te şiddetli protestolarına devam ettiği öğrenildi. Protestolar esnasında polis biber gazı ve tazyikli su kullanırken, eylemciler ve polisler arasında sık sık çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Göstericilerin özelikle Şanzelize Caddesi'nin batı kısmında yer alan Zafer Takı çevresinde toplandığı da belirtildi.
Sarı Yelekliler Paris sokaklarındaki eylemlerine devam ediyor01 Aralık 2018, Cumartesi
- Sarı Yelekliler Paris sokaklarındaki eylemlerine devam ediyor
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