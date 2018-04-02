Yol Durumu

Sanatçılar Hatay'a böyle gitti

01 Nisan 2018, Pazar

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gitti. Sanatçıların uçaktaki anları böyle kaydedildi.

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