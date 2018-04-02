Sanatçılar Hatay'a böyle gitti

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gitti. Sanatçıların uçaktaki anları böyle kaydedildi.
Sanatçılar Hatay'a böyle gitti01 Nisan 2018, Pazar
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