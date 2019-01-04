Noterde skandal! Vekalet için gitti bu hale geldi 04 Ocak 2019, Cuma

İstanbul'da bulunan bir noterde skandal yaşandı. Şişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu.