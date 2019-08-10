Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin yarın sabah İstanbul'da olması bekleniyor. 16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu ‘Paksoy 1’ isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.
Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin görüntüleri10.08.2019 18:22
- Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin görüntüleri
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