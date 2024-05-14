PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 17:37 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 17:37

Elazığ'da cansız bedeni bulunan Dilara Günana'nın ölümünde dehşet veren detaylar: Battaniyeye sarıp eşeğe yükledi, define çukuruna gömdü

Elazığ’da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki Dilara Günana’nın ölümü hakkında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Günana'nın katili eski sevgili V.K. her şeyi itiraf etti. V.K, Dilara Günana’nın telefonuna bakmaya çalıştığı ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığını sinir krizi geçirerek ensesine bir el ateş ettiğini söyledi. Olayın ardından V.K.’nın Günana’yı bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve Armutluk mevkinde daha önce defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinin dehşet veren ayrıntıları ortaya çıktı.

Cinayeti işleyen zanlıların, talihsiz kadını ensesinden kurşun sıkarak öldürdükten sonra battaniyeye sararak eşeğe bindirip, daha önce defineciler tarafından kazılan 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

İddiaya göre, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.



ENSESİNE SIKMIŞ, CESEDİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ
Olaya ilişkin başta V.K. olmak üzere babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. adliyeye sevk edilirken bir yandan da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olayın faili V.K.'nın evlenmeyi düşündüğü Dilara Günana'nın telefonuna bakmaya çalıştığı ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığı, tartışmanın ardından V.K.'nın kriz geçirerek Günana'nın ensesine bir el ateş ettiği öğrenildi.

Olayın ardından V.K.'nın Günana'yı bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve Armutluk mevkinde daha önce defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde aile fertlerinin çapraz sorgusu sonrasında cinayeti itiraf eden ve pişman olduğunu dile getiren V.K.'nın, Günana'yı gömdüğü yeri gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan V.K. ve ailesinin yaşadığı ev ile Günana'nın gömülü bulunduğu bölge, dron ile havadan görüntülendi.

SIRADAKİ VİDEO
Elazığ'da 'İbrahim Oktugan' vakası! Kopya çekti yakalandı, pusu kurdu öğretmenini bıçakladı... 8. sınıf öğrencisi dehşet saçtı!
14.05.2024Salı
Çapkanlar suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli yakalandı!
14.05.2024Salı
Başkan Erdoğan'dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
14.05.2024Salı
Bursa’da yol verme kavgası kamerada!
14.05.2024Salı
Zonguldak Göçük Son Dakika: Maden ocağında göçük: 1 ölü
14.05.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE I Balıkesir’de kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar... 02:09
Kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar...
14.05.2024Salı
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada! Stüdyodakiler canlı canlı izledi! 00:22
Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada!
14.05.2024Salı
MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ’ın cesedini buldu! Muhabirin naaşı bulduğu anlar kamerada| ATV Müge Anlı bugünkü programı cinayet itirafı 15:55
MÜGE ANLI muhabiri aranılan kaybın cesedini buldu!
14.05.2024Salı
Müge Anlı son dakika haberler! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum 25:45
Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
14.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA