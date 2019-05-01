Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) İstanbul'da gerçekleşen 4'üncü Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı'na katıldı. Cumhurbaşkanı ile eşi, Della Miles'ı da oraya davet etti. ABD'li şarkıcı Della Milas Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la buluştuğu görüntüleri, Bugün bir dünya lideri ile tanıştım" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Müslüman olan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles: Bugün bir dünya lideri ile tanıştım01.05.2019 13:50
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