Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura... 05.11.2019 14:17

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi kan dondurdu! Atv ekranlarında 12 sezondur hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nilgün (Nalan) Şimşek'e ne olduğu araştırılıyor. Mustafa Şimşek, eşi Nalan (Nilgün) Şimşek'i çocuklarının gözü önünde kafasını yere vura vura, canice öldürdü mü? Müge Anlı ve ekibi konu üzerinde detayları araştırırken, canlı yayına katılan komşu Hüseyin Bey'den kan donduran açıklama geldi. Müge Anlı, Mustafa Şimşek ve Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlunun annesinin ölüm anını anlatığı ifadeyi okurken verdiği kan donduran detayları canlı yayında paylaştı. 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı'nın ekibi, küçük çocuğun Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedini gömdüklerini ileri sürdüğü ormanlık alana gitti.

5 Kasım Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Ateş, Nilgün (Nalan) Şimşek'in kaybolduğu gece yaşananları paylaştı. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Mustafa Şimşek'in bu açıklamasını komşularından duyan Nilgün Şimşek'in ailesi şoke oldu.

Müge Anlı canlı yayınına gelen komşu Hüseyin Ateş, eşinin Şimşek çiftinin evinde şiddetli bir tartışma sesi duyduğunu hatta korkudan balkona dahi çıkamadığını iddia ediyor. Hüseyin Bey'in eşinin iddiasına göre, şiddetli tartışmada çıkan "güm güm" sesleri normal bir ses değildi ve yine iddiaya göre, Şimşek çiftinin o gece geç saatlerde yaşadığı tartışmadan sonra Nilgün (Nalan) Şimşek ortadan kayboldu...