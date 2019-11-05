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Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura...

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi kan dondurdu! Atv ekranlarında 12 sezondur hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nilgün (Nalan) Şimşek'e ne olduğu araştırılıyor. Mustafa Şimşek, eşi Nalan (Nilgün) Şimşek'i çocuklarının gözü önünde kafasını yere vura vura, canice öldürdü mü? Müge Anlı ve ekibi konu üzerinde detayları araştırırken, canlı yayına katılan komşu Hüseyin Ateş'ten kan donduran açıklama geldi. Müge Anlı, Mustafa Şimşek ve Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlunun annesinin ölüm anını anlatığı ifadeyi okurken verdiği kan donduran detayları canlı yayında paylaştı. 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı'nın ekibi, küçük çocuğun Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedini gömdüklerini ileri sürdüğü ormanlık alana gitti. İşte 5 Kasım Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

05.11.2019 14:20 - Son Güncelleme: 05.11.2019 14:33
Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura...

Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedi, küçük oğlunun gösterdiği Hatay'ın Belen'e bağlı Çakallı Köyü'ndeki ormanlık alanda mı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı, Mustafa Şimşek hakkında kan donduran detayları canlı yayında paylaşırken, Nilgün (Nalan) Şimşek'in komşularından Hüseyin Ateş, canlı yayında o geceye ait çarpıcı açıklamalarda bulundu! İşte 5 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar!

5 KASIM MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK GELİŞMESİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura...

5 Kasım Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Ateş, Nilgün (Nalan) Şimşek'in kaybolduğu gece yaşananları paylaştı. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Mustafa Şimşek'in bu açıklamasını komşularından duyan Nilgün Şimşek'in ailesi şoke oldu.

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Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura...

Nilgün (Nalan) Şimşek'in kaybolduğu geceye dair konuşan komşu Hüseyin Ateş'in Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki açıklamaları herkesi şoke etti.

Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura...

"BALKONA BİLE ÇIKAMADIM"

Müge Anlı canlı yayınına gelen komşu Hüseyin Ateş, eşinin Şimşek çiftinin evinde şiddetli bir tartışma sesi duyduğunu hatta korkudan balkona dahi çıkamadığını iddia ediyor.

Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura...

Hüseyin Bey'in eşinin iddiasına göre, şiddetli tartışmada çıkan "güm güm" sesleri normal bir ses değildi ve yine iddiaya göre, Şimşek çiftinin o gece geç saatlerde yaşadığı tartışmadan sonra Nilgün (Nalan) Şimşek ortadan kayboldu...

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