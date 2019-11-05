Müge Anlı'da Nilgün (Nalan) Şimşek'in oğlu cesedin yerini söyledi: Kafasını yere vura vura...

Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedi, küçük oğlunun gösterdiği Hatay'ın Belen'e bağlı Çakallı Köyü'ndeki ormanlık alanda mı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı, Mustafa Şimşek hakkında kan donduran detayları canlı yayında paylaşırken, Nilgün (Nalan) Şimşek'in komşularından Hüseyin Ateş, canlı yayında o geceye ait çarpıcı açıklamalarda bulundu! İşte 5 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar!

5 KASIM MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK GELİŞMESİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!