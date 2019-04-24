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Müge Anlı'da bitmeyen mehir tartışması! Konya'daki cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri! 24 Nisan Müge Anlı son bölüm izle

24.04.2019 17:50

Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı! Necla ve Metin Büyükşen çiftini, kızları Büşra'nın önünde öldüren kimdi? Aile katilleri gizliyor mu? Bitmeyen mehir tartışmasında hangi gerçekler ortaya çıktı? Cinayetle ilgili swap raporunda neler vardı? Hepsi ve daha fazlası 24 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde!


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