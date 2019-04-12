Müge Anlı'da 16 yıllık hasret sona erdi! Öldü sanılan Zeynep Yıldız bulundu! 12 Nisan Müge Anlı son bölüm full tek parça izle

Müge Anlı son bölümde 16 yıl sonra öldü sanılan Zeynep Yıldız bulundu. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 15 yaşındayken Kilis'teki evinden kaçırılan ve 16 yıldır haber alınamayan Zeynep Yıldız, annesi Emine Yıldız'a kavuştu. O anlar hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 12 Nisan Müge Anlı son bölüm full tek parça izleyebilirsiniz!
Müge Anlı'da 16 yıllık hasret sona erdi! Öldü sanılan Zeynep Yıldız bulundu! 12 Nisan Müge Anlı son bölüm full tek parça izle12.04.2019 17:23
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