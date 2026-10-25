Yeni Partili Karasu'dan skandal çıkış: Sivas turizmini alkol tüketimine bağladı
İçişleri Bakanlığı tarafından kış turizm merkezlerinde yaşanabilecek kazaları önlemek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen tedbirler Yeni Partili Milletvekili Ulaş Karasu'yu rahatsız etti. Sivas Tanıtım Günleri'nde konuşan Yeni Partili Karasu, hayati öneme sahip önlemleri doğrudan hedef alarak kentin turizm potansiyelini yalnızca alkol tüketimi üzerinden değerlendirdi. Kayak merkezinde şarap içilmesine izin verilmediği takdirde turist gelmeyeceğini savunan Yeni Partili Karasu'nun açıklamaları tepki topladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel