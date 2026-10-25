Gaziantep'te arazi kavgasında amca yeğenini vurdu: Sağlık ekiplerinin müdahalesini engelledi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde amca S.Y. ile yeğeni B.Y. arasında zeytin arazisi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken amca S.Y. yeğenini ayağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ile vatandaşların yaralıya müdahale etmesini engellemeye çalışan saldırgan araziden çıkılmasını istedi. O anlar yaralı yeğen tarafından cep telefonuyla kaydedilirken jandarma ekipleri amcayı gözaltına aldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel