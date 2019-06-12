Müge Anlı son bölümde Ecrin bebek son dakika haberleri! 12 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça full izle 12.06.2019 17:57

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebek hakkında son durum nedir? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde kaybolan Ecrin bebek bulundu mu? Bulunan kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Merak edilen tüm gelişmeler için, haberimizden 12 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz!