Kadıköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller kortej yaptı

Mersin Erdemli’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü! Araçlar yollarda kaldı, evleri su bastı

Mustafa Sarıgül hakkında cinsel saldırı soruşturması: Eski korumasının ifadesinde ters ilişki görüntüleri ve montaj raporu iddiaları

Çanakkale'de deniz kıyısında erkek cesedi bulundu: Polis olayla ilgili çalışma başlattı