Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde birlik mesajı: Aile fotoğrafında ayrılığa yer yok!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk dünyasına birlik mesajı veren Başkan Erdoğan, aile fotoğrafında ayrılığa yer olmadığını belirterek, "Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum." dedi. Erdoğan ayrıca İran'la artan gerilimin diplomasiyle aşılması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması çağrısında bulundu.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber