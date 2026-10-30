Başkan Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan tarihi mesaj: 21. yüzyıl Türk Dünyası Yüzyılı olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi dolayısıyla kaleme aldığı "Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye" başlıklı makale, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Türkmenistan ve Macaristan'da yayımlandı. Türk devletlerinin dayanışmasını "stratejik bir zaruret" olarak nitelendiren Erdoğan, ekonomik bütünleşme, savunma sanayii, Orta Koridor, ortak Türk alfabesi ve Kıbrıs Türklerinin haklarına ilişkin mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "21'inci yüzyılın 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber