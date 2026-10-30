Çanakkale'de direğe çarparak ikiye bölünen otomobildeki Efehan Uzkuç ve Efe Serin hayatını kaybetti
Çanakkale’de sabaha karşı saat 02.00 sıralarında yürek yakan feci bir trafik kazası meydana geldi. Lapseki-Çanakkale istikametinde seyir halinde olan Efehan Uzkuç yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam