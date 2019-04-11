Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmi gibi hikaye! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı! 11.04.2019 12:09

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Hollandalı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA testi sonucunu açıklandı. Müge Anlı canlı yayında aylardır beklenen haberi verdi. Çözülmesi çok zor olan bir düğüm daha Müge Anlı canlı yayınında sonuçlandı. İşte 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...