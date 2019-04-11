Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Hollandalı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA testi sonucunu açıklandı. Müge Anlı canlı yayında aylardır beklenen haberi verdi. Çözülmesi çok zor olan bir düğüm daha Müge Anlı canlı yayınında sonuçlandı. İşte 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmi gibi hikaye! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!11.04.2019 12:09
- Wikileaks'in kurucusu Julian Assange İngiltere'de gözaltına alındı
- Müge Anlı son bölümde film gibi hikaye! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'ın 16 yıl sonra fotoğrafına ulaşıldı!
- 70’li yılların ünlü sanatçısıydı! Serpil Örümcer pazar tezgahı başında
- Eda öğretmenin katili intihar etti
- Son dakika: Wikileaks'in kurucusu Julian Assange İngiltere'de gözaltına alındı
- Barbaros Şansal'ın skandal videosu ortaya çıktı! FETÖ için "Hizmet hareketi" diyor
- Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu
- Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
- Sudan'da darbe girişiminin arkasında kimler var? Darbe girişiminin perde arkası
- Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmi gibi hikaye! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!
- THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.