Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi son dakika gelişmesi! 2 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! 02.09.2019 14:06

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Palu ailesi gelişmesi! Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında yayınlanan, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, yeni sezona Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesinde son durum ne? Müge Anlı'nın bugünkü yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 2 Eylül Müge Anlı tek parça full izleyebilirsiniz!

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.