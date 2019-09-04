Müge Anlı canlı yayınında Leyla Aydemir'in adli tıp raporuyla ilgili dikkat çeken detay! 4 Eylül Müge Anlı tek parça full izle 04.09.2019 15:50

Müge Anlı'nın bugünkü programında şok eden olaylar yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili neler konuşuldu? Ecrin bebekten haber var mı? Adana'da yaşayan Ümit Göçer annesini 20 yıldır arıyordu, Müge Anlı ve ekibi Ümit Göçer'in annesini dakikalar içinde buldu. Göçer'in annesi telefon ile canlı yayına bağlandı. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? İstanbul EyüpSultan'a bağlı Pirinçci Köyü'ne kahvaltıya gitti ve 18 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamıyor. Hepsi ve daha fazlası için 4 Eylül Müge Anlı son bölüm full tek parça izleyin!