Haberler Web TV Müge Anlı canlı yayınında Leyla Aydemir'in adli tıp raporuyla ilgili dikkat çeken detay! 4 Eylül Müge Anlı tek parça full izle

Müge Anlı canlı yayınında Leyla Aydemir'in adli tıp raporuyla ilgili dikkat çeken detay! 4 Eylül Müge Anlı tek parça full izle

04.09.2019 15:50

Müge Anlı'nın bugünkü programında şok eden olaylar yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili neler konuşuldu? Ecrin bebekten haber var mı? Adana'da yaşayan Ümit Göçer annesini 20 yıldır arıyordu, Müge Anlı ve ekibi Ümit Göçer'in annesini dakikalar içinde buldu. Göçer'in annesi telefon ile canlı yayına bağlandı. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? İstanbul EyüpSultan'a bağlı Pirinçci Köyü'ne kahvaltıya gitti ve 18 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamıyor. Hepsi ve daha fazlası için 4 Eylül Müge Anlı son bölüm full tek parça izleyin!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları